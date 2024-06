EU-Wahlverhalten: Rückschlag für Systempropaganda

Das Polit-Medienkartell arbeitet permanent an der Verhinderung dieses EU-Wahlergebnisses. Europaweit. Durch Zensur, Diffamierungs- und Schmutzkübelkampgagnen. Gewirkt hat es allerdings diesmal nicht so recht. „Jetzt herrscht Katzenjammmer beim System, Sprach- und Verständnislosigkeit in Politik und Mainstream“, sagt AUF1-Generalsekretär Andreas Retschitzegger. Wie die Zensur in praktischer Umsetzung aussieht, wie offen die Journalisten sogar darüber sprechen und warum die Systempropaganda auch in Zukunft nicht immer Wirkung zeigen wird, sehen Sie in dieser Sendung.

