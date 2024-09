AUF1 kontrolliert Faeser – Inszenierung in Frankfurt: Oderbrücke wird zu Wahlkampfbühne

Eine Ausweitung der Grenzkontrollen haben offenbar sogar die Verkehrsbetriebe in Frankfurt an der Oder nicht erwartet. Denn der Fahrplan der grenzüberschreitenden Buslinie Richtung Polen wurde gar nicht erst an mögliche Verzögerungen durch Kontrollen angepasst. In Frankfurt hat sich AUF1-Reporter Roy Grassmann umgesehen.

Eine Ausweitung der Grenzkontrollen haben offenbar sogar die Verkehrsbetriebe in Frankfurt an der Oder nicht erwartet. Denn der Fahrplan der grenzüberschreitenden Buslinie Richtung Polen wurde gar nicht erst an mögliche Verzögerungen durch Kontrollen angepasst. In Frankfurt hat sich AUF1-Reporter Roy Grassmann umgesehen. Quelle: AUF1