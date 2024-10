Exekutierte der MOSSAD einen deutsch-iranischen Rocker?

Anschläge in Kopenhagen und Stockholm und ein versuchter Brandanschlag auf die Synagoge in Bochum alarmieren die Sicherheitsbehörden. Alle islamistischen Terrortaten wurden demnach nicht durch Islamisten ausgeführt, sondern von Männern mit Verbindungen ins kriminelle Clan-Milieu. Diese Vermischung stellt den absoluten Sicherheits-GAU dar. Darüber hinaus mischen in dieser explosiven Lage noch der iranische Geheimdienst mit, sowie der israelische Mossad, der einen Rocker aus Deutschland exekutiert haben soll.

