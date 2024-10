Nachrichten AUF1 vom 07. Oktober 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ AUF1 hat den geheimen Drosten-Brief – Chefvirologe gegen Knallhart-Lockdowns und Massentests

+ Kleiner Sohn von inhaftiertem Impfverweigerer – So traurig steht er vor der Gefängnismauer

+ Seltsamer Wettlauf um Corona-Aufarbeitung in Sachsen: Was will das BSW wirklich?

+ Nicolas Rimoldi: „Gnade für die Corona-Täter ist Schändung der Gräber ihrer Opfer“

+ Prozess gegen Walter Weber: Sachverständige geben zu: Masken waren „politischer Versuch“ – kein Beweis für Wirksamkeit

+ AfD-Abgeordneter Hansel: Berliner Queerbeauftragter ist „eklatante Fehlbesetzung“

+ Ein Jahr vor der Wahl: Kevin Kühnert als SPD-Generalsekretär zurückgetreten

+ Das Blutvergießen in Nahost nimmt kein Ende – Diese Zahlen wird die Systempresse verschweigen

+ Krieg im Heiligen Land – Diese Dokumentation dürfen Sie nicht verpassen

+ Angriffspläne gegen den Iran – Netanjahu und Biden suchen wohl nur noch die Ziele aus

+ Koalitionspoker: Nehammer und Babler in der Hofburg

+ Hunderte in Wien auf der Straße: Österreicher demonstrieren gegen E-Impfpass

+ „Marsch für das Leben“: 2.000 Demonstranten setzen Zeichen gegen Abtreibung

