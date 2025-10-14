Publizistin Sommerfeld: Kindern müssen positive Werte vorgelebt werden

Die woke Indoktrination fängt heute oft bereits im Kindergartenalter an. Immer mehr Eltern fragen sich daher, wie sie ihre Jüngsten vor diesen Einflüssen schützen können – und wie man in einer kranken Welt überhaupt noch gesunde Kinder erziehen kann. AUF1 hat dazu mit der Publizistin Caroline Sommerfeld gesprochen. Sie ist nicht nur Autorin mehrerer Werke, die das Thema Kindererziehung aus konservativer Sicht behandeln, sondern auch selbst Mutter mehrerer Kinder.

Bücher, an denen Frau Sommerfeld (mit)geschrieben hat, finden Sie selbstverständlich auch im AUF1-Shop