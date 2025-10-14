Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Publizistin Sommerfeld: Kindern müssen positive Werte vorgelebt werden

Freigeschaltet am 14.10.2025 um 10:00 durch Sanjo Babić
Caroline Sommerfeld (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Caroline Sommerfeld (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Die woke Indoktrination fängt heute oft bereits im Kindergartenalter an. Immer mehr Eltern fragen sich daher, wie sie ihre Jüngsten vor diesen Einflüssen schützen können – und wie man in einer kranken Welt überhaupt noch gesunde Kinder erziehen kann. AUF1 hat dazu mit der Publizistin Caroline Sommerfeld gesprochen. Sie ist nicht nur Autorin mehrerer Werke, die das Thema Kindererziehung aus konservativer Sicht behandeln, sondern auch selbst Mutter mehrerer Kinder.

Quelle: AUF1

