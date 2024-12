Nachrichten AUF1 vom 20. Dezember 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Zensur: So will Telegram kritische Stimmen unterbinden – und die A-WEF-Vernetzung verhindern

+ Staatsrechtler Ulrich Vosgerau: Moderner Totalitarismus wird durch Medien vermittelt.

+ A-WEF: Wie könnte eine bessere Gesellschaft von morgen aussehen?

+ Explosiv: US-Behörde findet heraus: Covid-Injektion schadet Kindern – und empfiehlt sie weiter

+ Corona-Aufklärer Tom Lausen: „Wir sind die neue Mehrheit!“

+ Corona-Amnestie in Brandenburg: Noch keine Vorbereitung auf Rückzahlung von Bußgeldern

+ Wolfgang Wodarg: Angst ist eines der ältesten Herrschaftsinstrumente

+ Kostenschock: So viel Geld will Berlin für Asylhotels bezahlen

+ Klartext-Ansage von Elon Musk: "Nur die AfD kann Deutschland retten"

+ Sucharit Bhakdi: Nazi-Hammer ist die Hauptwaffe der Globalisten

Quelle: AUF1