Nachrichten AUF1 vom 30. August 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Immer noch: Jede zweite Abschiebung scheitert

+ Es sind gerade einmal 0,52 Prozent - So wenige Illegale schob Berlin im Juli ab

+ Ex-Polizist Schubert: Messer-Dschihad in Deutschland: Was tut Regierung dagegen? – Nichts!

+ Zahlmeister GEZ-Zuschauer - So denken die Haltungsjournalisten des NDR also über ihr Publikum

+ Es war eine Militäraktion: Noch ein General im Corona-Krisenstab des Kanzleramtes

+ Nächste Viren-Panik: Westnil-Fieber – Killer-Mücken ausgesetzt?

+ Telegram-Gründer Durow in Macrons Gefängnis: Das Schweigen der Systemparteien

+ Lässt nun auch Big-Tech Biden fallen? Meta-Chef gesteht Zensur und Korruption durch US-Präsidentenfamilie

+ Arzt Dr. Thomas Binder zu Corona-Widerstand: „Es ging um Leben und Tod“

+ Kampagne gegen Identitäre: Das Kartell zielt auf Kickl

+ Ideologie statt Sport: Männermannschaft ist australischer Frauenfußballmeister

+ Mit Anti-AfD-Kampagne: Edeka verschreckt eigene Fillialleiter

+ Wahlbeben: Diese kritischen Parteien stehen in Thüringen und Sachsen auch noch auf dem Wahlzettel

Quelle: AUF1