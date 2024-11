Nachrichten AUF1 vom 18. November 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Russland zu drohenden Raketenangriffen: Staatsagentur TASS erinnert an Nukleardoktrin

+ Buchautor Schulte: „Wer Merz wählt, wählt den Krieg“

+ Raketenfreigabe für die Ukraine: So euphorisch reagieren die Systemparteien

+ Parteitag der Kriegstreiber: So flirten Habecks Grüne mit der Merz-CDU

+ Campact schweigt zu Parteispenden: Wird die Soros-NGO auch in den nächsten Wahlkampf eingreifen?

+ Kohls Verteidigungsminister Scholz: Hausdurchsuchung bei Habeck-Kritiker war „völlig unverhältnismäßig“

+ Wegen Kennedy: Nach Facebook AUF1 jetzt auch auf TikTok gelöscht!

+ Kennedy geht an die Arbeit: Prominenter Corona-Kritiker soll Gesundheitsbehörde umbauen

+ Urenkel von Franz Ferdinand kritisiert globalistische Agenda

+ Nach sieben Wochen: „Austro-Ampel“ startet offizielle Koalitionsverhandlungen

+ V-Leute unter den „Sächsischen Separatisten“? Faeser-Ministerium schweigt auch gegenüber dem Bundestag

+ Sie kennen den Namen – Dieser Konzern verdient an selbstverstärkender Injektion gegen Vogelgrippe

Quelle: AUF1