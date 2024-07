Naturschutz ohne Klima-Panik – Interview mit Jonas Schick

Das Narrativ des „menschengemachten“ Klimawandels dient dem gloablistischen Umbau der Welt. Die angeblich weltweite Bedrohung durch eine Klima-Apokalypse ist der ideale Vorwand, um Institutionen gleichzuschalten und Kompetenzen von der regionalen Ebene auf die internationale Stufe zu heben. Mit der Übergabe der Verantwortung erhalten diese internationalen Organisationen so auch immer mehr Macht. Doch was ist dran am „menschengemachten“ Klimawandel und wie umfassend ist die Naturzerstörung, die zur Energieerzeugung angeblich „klimafreundlicher“ Energie wie Wind- und Solarparks billigend in Kauf genommen wird? Ü

ber diese und viele weitere Aspekte rund um die Themen Naturschutz, Umwelt und Klima spricht in dieser Ausgabe von „AUF1-Spezial" Thomas Eglinski mit Jonas Schick, Chef-Redakteur der konservativen Naturschutz-Zeitschrift „Die Kehre".