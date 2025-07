Nachrichten AUF1 vom 02. Juli 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Von der Leyen feuert an – Berlin legt nach, Minsk droht

+ Eskalation in der Ostsee: Bundesregierung will Russlands Tanker kapern

+ Die Bombe liegt bereit: Lukaschenko schickt Drohung an die NATO

+ Pistorius' Mann für den Krieg? Bundeswehr bekommt linientreuen Kommandeur

+ Gesundheitsdiktatur und Biowaffen: Schweiz im Schatten der WHO

+ Donald Trump – Hoffnungsträger des Friedens oder Werkzeug der Kriegstreiber?

+ Razzia wegen Sellner? Polizeiaktion in Augsburg wirft Fragen auf

+ „Niederlage für die Bürger“: Höchstrichter schützen ORF-Zwangsgebühr

+ Skandal um Schlumpf-Video: Auch auf den Rektor wartet der Richter

+ Bhakdi rechnet ab: EMA noch korrupter als US-Behörden

+ Islamismus an der Uni Kiel: Jetzt spricht der mutige Reporter bei AUF1

Quelle: AUF1