Messer-Attentate: So viel Angst haben die Berliner

Wie groß ist die Angst der Deutschen, Opfer einer Messerattacke zu werden? So wie in Solingen – oder an vielen anderen Orten überall in der Bundesrepublik. Groß ist die Gefahr auch auf dem Alexanderplatz in Berlin. AUF1 hat sich dort umgehört.

Wie groß ist die Angst der Deutschen, Opfer einer Messerattacke zu werden? So wie in Solingen – oder an vielen anderen Orten überall in der Bundesrepublik. Groß ist die Gefahr auch auf dem Alexanderplatz in Berlin. AUF1 hat sich dort umgehört. Quelle: AUF1