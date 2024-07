Nach Trump-Attentat: Diese Gefahr will Sachsens LKA angeblich nicht erkennen

Auch mehr als einen Tag nach dem Mordanschlag auf Donald Trump sind die Hintergründe nicht geklärt. Doch wie wahrscheinlich ist ein derartiges politisches Attentat in Deutschland oder Österreich? Etwa vor den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg? Denn bei allen drei Urnengängen liegt die AfD gegenwärtig in Führung.

Exklusives Interview mit Martin Müller-Mertens, der, neben den Nachrichten, auch das Berliner Studio leitet. Quelle: AUF1