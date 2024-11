Nach Ampel-Aus – Die nächste Regierung des Great Reset bringt sich in Stellung

Nicht nur im Bundestag bewegt das Thema Neuwahlen die Politik. Wirtschaftsminister Robert Habeck rief sich am Freitag selbst zum Kanzlerkandidaten der Grünen aus. Seine Partei soll dies nur noch bestätigen. Bereits am Donnerstag hatte FDP-Chef Christian Lindner erklärt, erneut das Amt des Finanzministers anzustreben. Ist das politische Berlin also heillos zerstritten? Nein, glaubt Martin Müller-Mertens.

Ist das politische Berlin also heillos zerstritten? Nein, glaubt Martin Müller-Mertens. Quelle: AUF1