Ungarn-Korrespondent Mainka: „In westlichen Ländern ist Diplomatie zum totalen Fremdwort verkommen“

Seit Jahrzehnten gilt Ungarn für viele Europäer als Hort der Freiheit und Gegenpol zum Westen. Dieser Tage fand in Budapest der alljährliche Friedensmarsch statt, der sich in diesem Jahr vor allem gegen den Krieg in der Ukraine richtete. Die Systemmedien schwiegen. Hören Sie dazu einen Bericht von unserem Ungarn-Korrespondenten Jan Mainka, Herausgeber der deutschsprachigen „Budapester Zeitung“.

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter Quelle: AUF1