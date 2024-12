Düstere Vision von Überwachungsregime: „Plötzlich Staatsfeind“ von Imad Karim

„Plötzlich Staatsfeind“: So lautet der Titel des neuen Films von Imad Karim, dessen Premiere am Samstag in Mannheim stattfand. Der libanesisch-deutsche Filmemacher entwirft darin den Orwell’schen Alptraum eines nicht allzu fernen Zensur- und Überwachungsstaates - der in Teilen wohl bereits Realität ist. Die eigentliche Veröffentlichung des Films erfolgt am kommenden Sonntag - ab da wird “Plötzlich Staatsfeind“ auf Imad Karims Youtubeseite frei abrufbar sein.

Daniel Matissek hat die Premiere für AUF1 besucht. Quelle: AUF1