Aus erster Hand: Erste Details zum Verbot von COMPACT

Am 16. Juli 2024 wurde in Deutschland ein sehr bekanntes regierungskritisches Magazin verboten. Es war bis dahin am Kiosk erhältlich, auch wenn bereits massiv Druck auf Grossisten ausgeübt wurde, um dessen Verbreitung zu verhindern. Die monatliche Auflage lag zuletzt bei 40.000 Exemplaren, der Online-TV-Kanal verfügte bei Youtube über 350.000 Abonnenten. Wir haben den Durchsuchungsbefehl.

AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens hat mit COMPACT-Chef Jürgen Elsässer gesprochen. Quelle: AUF1