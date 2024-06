Nachrichten AUF1 vom 14. Juni 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Sabine Petzl.

Dies sind die Themen:

+ Hauptquartier für NATO-Einsatz im Ukraine-Krieg kommt nach Deutschland

+ Diese Wahrheit über die Impftoten wollte Pfizer wohl für immer vor uns verbergen

+ Lockdown-Geständnis – War DAS jetzt wirklich alles, Herr Oberbürgermeister Hilbert?

+ Rechtsanwalt Moser nach Kellner-Prozess: „Die Kunst muss frei sein!“

+ Urteil: AfD-Bundesparteitag in Essen kann nun doch stattfinden

+ Nach einem Jahr im Amt: Jetzt will Deutschlands erster AfD-Landrat mehr Gastarbeiter anwerben

+ AUF1 hat herausgefunden, was Wagenknecht macht, wenn es mal wirklich drauf ankommt

+ Hört uns jetzt echt bald unser Kühlschrank ab? Isabelle Janotka will wissen, was die Linzer denken

+ Chefredakteur Mainka: „Mit dieser Strafe will die EU Orban beseitigen“

+ Waffe weg, Geld weg – Was geht bei der Polizei wohl als nächstes verloren?

