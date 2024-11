Hannes Brejcha zu Demo-Verbot: „Bedanke mich bei Nehammer & Karner für Werbung“

Das polizeiliche Verbot einer regierungskritischen Demonstration hat in Österreich hohe Wellen geschlagen und zu zahlreichen Reaktionen geführt. Doch nun haben die Initiativen „Menschheitsfamilie“ und „Fairdenken“ gemeinsam vermeldet, dass die Kundgebung am Heldenplatz doch stattfinden könne. Zusätzlich hat auch die MFG eine Versammlung in der Wiener Innenstadt angemeldet. Wie lautet nun also der Plan für Samstag?

Das hat AUF1 exklusiv von Hannes Brejcha von „Fairdenken“ erfahren. Quelle: AUF1