"Wissen hoch 2" in 3sat: Doku über "Greenwashing"

Ein grünes Image wird für Unternehmen immer wichtiger. Firmen preisen ihre Dienstleistungen und Waren als ökologisch und fair an. Dient dies wirklich der Umwelt oder ist das bloße Augenwischerei? In "Wissen hoch 2" beschäftigt sich am Donnerstag, 24. September 2020, die Wissenschaftsdoku mit "Greenwashing: Konsum gegen den Klimawandel?" in 3sat.

Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen über "Leben mit dem Klimawandel". Beide Sendungen sind ab Sendedatum fünf Jahre lang in der 3sat-Mediathek abrufbar. Grüne Werbung spricht im Menschen den Ur-Instinkt Natur an, Botschaften wie ökologisch oder regional gelangen direkt ins Unterbewusstsein. Aber steckt hinter dem grünen Versprechen von Unternehmen ein echter Bewusstseinswandel hin zur Nachhaltigkeit - oder nur gutes Marketing? Siegel sollen belegen, dass Produkte nachhaltig produziert werden, indem für ihre Herstellung besondere Umweltstandards beachtet werden. Doch die Produktsiegel selbst stellen ein Problem dar: International sind rund 260 solcher Siegel gelistet, in Deutschland kommen noch regionale und eigene Siegel der Industrie hinzu.

Und nur wenige von ihnen sind glaubwürdig oder haben nachvollziehbare Kriterien. Die Dokumentation "Greenwashing: Konsum gegen den Klimawandel?" von Dunja Keuper zeigt anhand von Beispielen aus den Branchen Textil, Lebensmittel, Reisen, Logistik und Finanzen wie weitverbreitet Greenwashing ist. Neurowissenschaftler, Nachhaltigkeitsforscher, Wirtschaftsethiker und Vertreter verschiedener Verbraucherorganisationen analysieren die Situation. Neben zahlreichen Beispielen für Greenwashing stellt die Autorin auch Unternehmen vor, die wirklich ökologisch handeln. Quelle: 3sat (ots)