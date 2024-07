Nachrichten AUF1 vom 18. Juli 20224

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Trotz Verurteilung wegen Pfizergate: Von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin wiedergewählt

+ Und Faeser muss es die ganze Zeit sehen... – Protestkiosk ganz dreist vor dem Innenministerium

+ Hunderte in Chemnitz auf der Straße – Polizei fotografiert friedliche Oppositionelle

+ COMPACT-Chef Elsässer: „Bei meiner Frau hat die Polizei regelrecht verrückt gespielt“

+ Bundestagsabgeordneter Seitz: COMPACT-Verbot ist „Kriegserklärung an Rechtsstaat und Demokratie“

+ Inside COMPACT TV – So sieht es dort aus, nachdem Faesers Polizei „zu Besuch“ war

+ Angriff auf die Pressefreiheit – Auch AUF1 ist im Visier des Systems

+ Kommen nun Zwangsbehandlungen? Neues Gesetz wird bereits vorbereitet

+ Staat blieb untätig bei Milliardenbetrug: Nun verklagt ehemalige Cum-Ex-Staatsanwältin die Regierung

+ Jetzt wollen sie plötzlich wissen, was wir denken – Bund gab 75 Meinungsumfragen in Auftrag

+ Ungarn-Boykott: „Massive Kompetenzüberschreitung und Amtsanmaßung durch EU-Kommission“

+ Nun fordert auch SPÖ hitzefrei – Rückt Klima-Lockdown näher?

+ Die iranische Spur – Ist das Trump-Attentat Anlass für neuen Nahost-Krieg?

+ Unerwünschte“ Berichterstattung: „Moscow Times“ in Russland verboten

Quelle: AUF1