Skandal: Deutsche Botschafterin eskaliert in Ungarn – gibt Volk Wahlempfehlungen

Ist dieses Verhalten einer Diplomatin angemessen? Am Vorabend des deutschen Nationalfeiertags eskalierte die deutsche Botschafterin in Ungarn – ein Verhalten, für das sie sogar von Außenminister Péter Szijjártó einbestellt wurde. Doch was ist genau passiert? Und wird das Verhalten der Diplomatin nun ein Nachspiel haben?

Das berichtet AUF1-Ungarn-Korrespondent Jan Mainka – der an dem betreffenden Abend selbst vor Ort war. Quelle: AUF1