Zurück aus Moskau – Das haben Sachsens Friedensfahrer wirklich erlebt

Druschba – das russische Wort für „Freundschaft“ – ist das zentrale Motiv für Ralf Hebers Fahrten nach Russland, die er seit Anfang 2023 unternimmt. Sein Ziel: ein friedlicher und direkter Kontakt mit Menschen in Russland. Auf den Straßen Moskaus hat er mithilfe von kurzen Straßeninterviews versucht, ein Stimmungsbild unter den Russen einzufangen. Ralf Heber ist erst seit wenigen Tagen zurück in Chemnitz und lud bereits am vergangenen Freitag zum „Russischen Abend“.

Die persönlichen Eindrücke seiner jüngsten Reise hat er dort vorgestellt. AUF1 war für Sie vor Ort. Quelle: AUF1