Weidel, Kickl, Trump & Elon Musk! Der Generalangriff auf die Globalisten?

Was geschieht hier wirklich? Warum fährt Elon Musk eine Kampagne gegen die Kinderschänder-Ringe in Großbritannien und was will er in Deutschland erreichen? Gehört alles zum großen Generalangriff auf die Globalisten im gesamten Westen? Wird Kickl in Österreich Kanzler und folgt Weidel in Deutschland? Eine unfassbare Dynamik! Sehen Sie bei AUF1 die umfangreiche Lage-Analyse von Stefan Magnet mit Hintergründen, die Sie garantiert sonst nicht finden. Das Jahr 2025 wird in jeder Hinsicht ein Jahr des Umbruchs und was wir in diesen ersten Tagen erleben ist tatsächlich atemberaubend. Es geht jetzt Schlag auf Schlag.

Der laut Forbes Liste reichste Mann der Welt, Elon Musk, spricht auf X mit Alice Weidel – jener Alice Weidel, die von den Talkshows der Systemmedien ausgeladen wurde und so nun ein weltweites Millionenpublik auf X bekommt. In Österreich wurde der FPÖ-Wahlsieger Herbert Kickl letztlich nun doch mit der Regierungsbildung beauftragt – er versprach eine kompromisslose Aufarbeitung der Corona-Verbrechen und eine anti-globalistische Österreich-zuerst-Politik. Systempolitiker in Deutschland, von den Grünen bis zur CDU, sind in Panik, dass diese Entwicklung nach Deutschland übergreifen könnte, was alles zusammen zu einer sensationellen Dynamik führt und für Alice Weidel beginnt die Aufholjagd zu Platz 1. In den USA wird in 10 Tagen Donald Trump die Macht übernehmen und er verspricht ein Ende des „Deep State“. Doch ist all dem zu trauen? Können soviele Ereignisse zufällig geschehen? Eine umfangreiche Analyse der aktuellen, turbulenten Ereignisse von AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet. Nur wer diese Hintergründe kennt, kann sich ein eigenes Bild machen. Quelle: AUF1