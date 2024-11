Nachrichten AUF1 vom 15. November 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski:

Dies sind die Themen:

+ Kennedy wird US-Gesundheitsminister: Dass sagt der Mann, den die Corona-Täter fürchten

+ Startet mit ihm die Corona-Aufarbeitung? Das sagen Mediziner zur Kennedy-Ernennung

+ So zittert das System vor Kennedy – Pharma-Kartell fürchtet Machtverlust

+ Reaktionen auf Kennedy-Nominierung: Kommen jetzt Haftbefehle gegen die deutschen Corona-Verbrecher?

+ "Blockwart-Mentalität": Arzt nach Impfkritik bei Ärztekammer angeschwärzt

+ MFG zieht vor den Verfassungsgerichtshof: Elektronischer Impfpass als Gefahr für Grundrechte?

+ Abgelehnte Corona-Amnestie: Auch die Schweizer EDU-Partei übt bei AUF1 scharfe Kritik

+ Im Jahr nach der Corona-Impfung: Immer mehr Ärzte und Pfleger an Drostens Charite kran

+ System im Panikmodus: Politische Ablenkung und mediale Verzweiflung

+ Einbürgerungen am Fließband: So verschleudert Hamburg die deutsche Staatsbürgerschaft

+ Exklusiv: Berlin zahlt Millionen an Amadeu-Antonio-Stiftung für Kampf gegen Meinungsfreiheit

+ Dialog mit Israel: Baerbock verhindert mehr Druck auf Netanjahu

Quelle: AUF1