Nachrichten AUF1 vom 13. November 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Impfopfer nicht länger ignorieren! – Erste internationale Widerstandskonferenz in Wien

+ Nehammer & Co erzielen keine Fortschritte – Vertrauen in Politik sinkt rapide

+ Hearing von EU-Digitalkommissarin: Fragen zu Zensur wurden ausweichend beantwortet – oder übergangen

+ Mysteriöse Flugzeuge über der Ostsee – Offenbar geheimer NATO-Einsatz versetzt Mecklenburger in Angst

+ Orwellsche Verdrehung im Bundestag: Abgeordnete beantragen AfD-Verbot – um „Demokratie zu retten“?

+ Wenn die „Demokratie“ klopft: Neue Repressionswelle gegen westfälische Patrioten

+ Nächstes Wahldebakel in Dresden: Wurde eine halbe Million Wählerdaten gestohlen?

+ Agenten gegen Opposition: Niemand soll wissen, wie die Spitzel Sachsens Parteien unterwandern

+ Abgeordneter Brandner: Die sozialen Medien sind überzogen von einem Netz aus Spitzeln

+ Neubrandenburger Politiker Großmüller zu Genderverbot: „Deutsche Sprache ist wichtiges Kulturgut“

+ Personalnotstand trotz steigender Kriminalität – Polizeigewerkschafter schlägt bei AUF1 Alarm

+ So viele Deutsche glauben Klima-Propaganda

Quelle: AUF1