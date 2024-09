Nachrichten AUF1 vom 24. September 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Briefwahl-Rekordhoch: Wahlmanipulation in Brandenburg?

+ Das letzte Kapitel der Linken – Nach dem Brandenburg-Debakel gehen die Genossen aufeinander los

+ UN-Zukunftspakt: Nun kommt weltweiter Digitalzwang für alle

+ Nächster Testballon: Deutsche Bahn schafft Barzahlung ab

+ Wahlberichterstattung: So versucht das System, AUF1 loszuwerden

+ Wie Schwerbrecher“: Innenministerium verbannt kritische Journalisten aus Parlament

+ „Gegen Volkskanzler & Kellernazis“ – So perfide wird gegen die FPÖ gehetzt

+ Das fordert die Ex-Grüne Madeleine Petrovic – die sich gegen ihre eigene Partei stellte

+ Angriff Israels auf Libanon: Nun unterstützt Biden bereits dritten Krieg

+ Aktivist Martin Rutter zu Telegram-Zensur: „Nach Löschung folgen härtere Maßnahmen des Staates“

+ So sehen Linke das Bündnis Sahra Wagenknecht

Quelle: AUF1