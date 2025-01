Nachrichten AUF1 vom 08. Januar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Kein Einzelfall: So milde urteilte die Mia-Richterin schon früher über Migranten-Täter

+ Impfpflichtverkünder Schallenberg wird Übergangskanzler in Österreich

+ Volkskanzler Kickl? So reagiert das System in der Bundesrepublik

+ Kerzen auf Soldatenfriedhof Halbe: Teilnehmer empört über Umgang mit unseren Toten

+ Opfer bestätigt AUF1-Recherche: Hafttagebuch enthüllt Vorgehen gegen „Sächsische Separatisten“

+ Globalisten in Angst: Zensurangriff gegen Alternativ-WEF

+ Publizist Ernst Wolff: Pharmaindustrie ist nicht an unserer Gesundheit interessiert – und das lebenslang!

+ NATO-Ostflanke: Bundeswehr will Panzertruppe in Litauen massiv aufrüsten

+ Aufmarsch gegen Iran: Greift Israel schon diese Woche an?

+ Skandal: Ältere Menschen sollen RSV-Injektion erhalten – die für Kinder gestoppt wurde!

Quelle: AUF1