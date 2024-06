Nachrichten AUF1 vom 19. Juni 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Weil AUF1 recherchiert, können sie es nicht mehr leugnen: Sachsens Politik hat offenbar Justiz manipuliert

+ Nach 11 Jahren an der Macht – Geht Malu Dreyer wirklich aus Gesundheitsgründen?

+ Fußball-Weltmeister Berthold: „Die Staatsmedien betreiben eine Indoktrinierung“

+ Impfen für das Endspiel? So grotesk warnt die ECDC vor EM-Spielen

+ US-Regisseur Bigtree: „Es gibt eine unerklärbare Übersterblichkeit weltweit“

+ Grüne bestätigen, was AUF1 vermutete: Gewesslers Alleingang war von langer Hand vorbereitet

+ Schon wieder Abstimmungspanne – Bürgerbewegung Ein Prozent ruft zur Verteidigung des Wahlrechts auf

+ Verfassungsschutzbericht des Volkes – Diese Politiker gehören wirklich an den Pranger

+ Trump-Vertrauter Lindell: Nochmal lassen sich die Amerikaner ihre Wahl nicht stehlen

+ Kaum ist es mal Sommer, warnen Lauterbach & Co natürlich vor der Hitze

Quelle: AUF1