Nachrichten AUF1 vom 04. Dezember 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Putsch in Südkorea - Droht jetzt der große Krieg im Fernen Osten?

+ Demo-Teilnehmerin klagt Polizeischikane an: "Ich fühle mich gedemütigt"

+ Noch immer werden Maßnahmenkritiker verfolgt - jetzt regt sich kreativer Protest

+ Tod nach der Impfung: Familie Waltl und weitere Opfer fordern Gerechtigkeit

+ Unersättliche Gier der Systemmedien: Jetzt fordern sie noch mehr Geld

+ SPD-Aussteiger Urban im Visier des Tugendterrors: Und plötzlich war ich ein "Rechtsextremer"

+ Botho Strauß wird 80: Ein Gedenktag für die verlorene Freiheit der Debatte

+ Blogger Markel zur Wirtschaftskrise: "Stehen am Beginn der tiefsten Krise seit dem Krieg"

+ Blackrock, Vanguard & Co angeklagt: USA zerren Finanzgiganten vor Gericht

Quelle: AUF1