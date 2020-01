"Vollendeter Klang - Das Holz der Bogenmacher": 3sat-Doku über Fernambukholz

Exklusive Bögen für Streichinstrumente werden seit mehr als 200 Jahren aus dem wertvollen Fernambukholz hergestellt. Doch der Fernambukbaum aus Brasilien zählt heute zu den geschützten Arten.

Die Dokumentation "Vollendeter Klang - Das Holz der Bogenbauer" von Peppo Wagner am Samstag, 1. Februar 2020, 21.40 Uhr, zeigt, was Fernambukholz so einzigartig macht und warum ein guter Bogen so wichtig für den vollendeten Klang eines Streichinstrumentes ist. Die Erstausstrahlung gewährt Einblicke in die Kunst der Bogenmacher und befragt Musikerinnen und Musiker zur Bedeutung des Streichbogens für die Klangqualität.

Jedes Streichinstrument hat seinen eigenen, unverwechselbaren Klang. Nicht nur der Korpus eines Instruments ist dafür verantwortlich. Auch der Bogen und seine Beschaffenheit haben einen wesentlichen Anteil am Klang. Wertvolle Materialien wie Perlmutt, Elfenbein, Gold, Silber, Ebenholz, Walfischknochen und Schildpatt wurden und werden dabei verarbeitet. Die Herstellung exklusiver Streichbögen ist immer noch echte Handwerkskunst, fast alle Arbeitsschritte werden in Handarbeit ausgeführt.

Für die Bogenstange wird heute noch Fernambukholz verwendet. Doch Bogenmacher wie Thomas Gerbeth aus Wien müssen für neue Bögen von ihren Lagerbeständen zehren. Denn seit der Baum auf die CITES-Liste der bedrohten Arten gesetzt wurde, ist es fast unmöglich, legal an Nachschub zu kommen. Weltweit schlossen sich daher 250 Bogenmacher zu der internationalen Initiative IPCI zusammen, die den Fernambukbaum durch Wiederaufforstung retten möchte. Mit unermüdlichem Einsatz gelang es IPCI, Widerstände zu überwinden und bis heute 250.000 Setzlinge auszupflanzen.

Bereits um 19.20 Uhr gibt die Dokumentation "Architekten des Klangs. Bauen für den perfekten Ton" Einblicke in die Arbeit von Akustikern, die verantwortlich sind für den Raumklang von Konzertsälen in aller Welt. Filmemacher Günter Atteln besucht unter anderem mit dem Dirigenten Valery Gergiev den Rohbau der neuen Philharmonie in Moskau und beobachtet die Maßnahmen zur Klang-Korrektur in der Mailänder Scala.

Quelle: 3sat (ots)