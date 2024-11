Rupert Scholz: „Wo Meinungsfreiheit angetastet wird, wird Demokratie angetastet“

Die Meinungsfreiheit scheint in Deutschland immer mehr abhanden zu kommen. So zumindest das Gefühl nicht weniger Bürger dortzulande. Mit dem Staatsrechtler und Ex-Verteidigungsminister der Ära Kohl, Rupert Scholz, sprach Nachrichtenchef Martin Müller-Mertens über den Zustand der Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland.

Die Meinungsfreiheit scheint in Deutschland immer mehr abhanden zu kommen. So zumindest das Gefühl nicht weniger Bürger dortzulande. Mit dem Staatsrechtler und Ex-Verteidigungsminister der Ära Kohl, Rupert Scholz, sprach Nachrichtenchef Martin Müller-Mertens über den Zustand der Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland. Quelle: AUF1