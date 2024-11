US-Analyst Greer: „Ein Sieg Trumps stärkt die patriotischen Kräfte in Europa“

Am kommenden Mittwoch blickt die ganze Welt in die Vereinigten Staaten – denn dann wird dort ein neuer Präsident gewählt. Über die Bedeutung und den möglichen Ausgang dieser Wahl hat AUF1 mit dem politischen Schriftsteller und Podcast-Host Scott Greer gesprochen. Er glaubt an einen Sieg Donald Trumps und ist davon überzeugt, dass dieser wichtige politische Maßnahmen – etwa im Bereich Migration – umsetzen wird.

Zudem spricht er über die Signalwirkung für patriotische und anti-globalistische Kräfte in Europa und ordnet den Bedeutungsverlust der Systemmedien in den USA ein. Quelle: AUF1