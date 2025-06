Nachrichten AUF1 vom 24. Juni 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Paukenschlag in Leipzig: Compact-Verbot war rechtswidrig!

+ COMPACT-Urteil: Pressefreiheit gerettet, Great Reset geht weiter

+ EU beschließt: Noch mehr Förderung für öffentlich-rechtliche Medien!

+ Berliner Unternehmen: Wer nicht „klimaneutral“ werden will, wird verstaatlicht!

+ Nahost-Krieg: Bricht Waffenruhe schon an erstem Tag?

+ Welche Folgen hat der Nahost-Konflikt für Europa? Das sagen EU-Parlamentarier

+ Islamisierung an Schulen: Berlin kippt Kopftuchverbot

+ US-Journalistin: „Mörderische Logik: Covid-Spritze für kranke Kinder ist Eugenik!“

+ Neue Pharmakunden? Pflicht-Gentest für jedes Baby in Großbritannien!

+ Justizterror in Bayern – wegen eines Besuchs in Mailand!

+ COMPACT-Verbotsprozess: Faesers Verbot war ein Exzess

Quelle: AUF1