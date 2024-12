Demo in Wien: "Tausende mutige Menschen haben der Repression getrotzt"

AUF1-Moderatorin Isabelle Janotka hat am vergangenen Samstag an der Demonstration in Wien teilgenommen. Doch nicht die Repression vonseiten der Politik und Polizei steht für sie im Mittelpunkt der Ereignisse - sondern der Mut der tausenden Menschen, die ihr getrotzt haben.

