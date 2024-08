Nachrichten AUF1 vom 22. August 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Veruntreut? Vertuscht? Verheimlicht? – Schwere Vorwürfe gegen BSW-Abgeordnete und Justiz

+ Thüringens AfD-Chef Björn Höcke: „Für mich ist das BSW eine Scheinopposition im Kartell“

+ USA ändern Nuklearstrategie: Ist der Atomkrieg näher, als wir dachten?

+ Gekaufter Journalismus? – So viel Geld bekam das linke Katapult-Magazin

+ Michael Brück (Freie Sachsen): „Gesamte Verbotspolitik in der Bundesrepublik vollkommen willkürlich“

+ Österreichischer Klimaplan: Diese Parteien wollen sich dem grünen Diktat nicht beugen

+ So viel kostet uns die UNO-Klimashow – Über eine Million Euro für Dienstreisen zur COP18

+ „Chargenlotto“ – Jetzt erfahren Sie, warum manche Corona-Impfungen ganz besonders gefährlich sind

+ Corona-Held Rolf Kron: „Maßnahmen gingen gegen Menschlichkeit und jeden Sachverstand“

+ Affenpocken-Panik nun auch in Argentinien? Frachtschiff unter Quarantäne gestellt

+ Sitzt das Messer bei Migranten lockerer? Diese Fälle sprechen für sich

+ Mehr als nur Ablenkung? – So deutlich warnt Sachsen-Anhalt vor illegaler Migration

+ Nach Lügen-Affäre: Linzer Bürgermeister von allen SPÖ-Ämtern zurückgetreten

Quelle: AUF1