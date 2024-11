Nachrichten AUF1 vom 19. November 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Jetzt verschärft der Westen die Kriegsrhetorik – Wem nützt der Anschlag auf die Ostsee-Kabel?

+ Stefan Magnet: Biden heizt Ukraine-Krieg an – bevor Trump ins Amt kommt

+ Nächste Eskalation: Ukraine bombardiert erstmals russisches Kernland

+ EU-Abgeordneter Petr Bystron: „NATO finanzierte Kampagne zur Beeinflussung der EU-Wahl“

+ Verteidigungspolitiker Lucassen: „USA riskieren mit Raketenfreigabe weitere Eskalation“

+ Nach Trump bei AUF1 – YouTube-Star ist sicher: „Der neue US-Präsident wird Druck auf die EU machen“

+ Kein Grund zur Entwarnung: Luftwaffenoperation an ukrainischer Grenze ohne Bundeswehr

+ „Majestätsbeleidigung“: Habeck und Baerbock schickten Polizei sogar zu alleinerziehender Mutter

+ Erschreckende Autopsie-Ergebnisse: So viele Geimpfte starben an der Injektion

+ Neuer Anlauf in der Steiermark: Dr. Hubmer-Mogg kämpft um das Amt der Gesundheitslandesrätin

+ Österreich: Asylzahlen steigen – durch Familiennachzug und Geburten

