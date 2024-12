So degradieren sich Theater zur Bühne der Propaganda

Nicht selten wirken Künstler in Deutschland wie Claqueure der Politik. Und auch die - fast immer staatlich subventionierten Theater - stellen ihre Bühnen in den Dienst von Regierungskampagnen wie dem sogenannten Kampf gegen Rechts. Das traditionsreiche Deutsche Theater lud nun sogar Angela Merkel ein - die Altkanzlerin wollte dort ihren Platz in der Geschichte diktieren.

