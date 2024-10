Nachrichten AUF1 vom 23. Oktober 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Neuer WHO-Irrsinn: Impfen gegen Antibiotika-Resistenz

+ Trotz Todeswarnung: Gefährliche RSV-Impfung für Babys

+ Ex-Geheimdienst-Chef Maaßen: „Verfassungsschutz solidarisiert sich mit Linksextremisten“

+ Erfolg für AfD: ESN-Fraktion lässt EU-Haushalt platzen

+ Informationskrieg: Beraterteam von Kamala Harris will „Twitter töten“

+ Sheriff Steward zu US-Wahlkampf: „Biden-Politik führte zu Drogen und illegaler Migration

+ NATO-Hauptquartier in Rostock – Bundesregierung mauert zu Vertragsbruch

+ Weltkriegsgefahr: NATO-Hauptquartier in Rostock sorgt bei Bürgern für Unmut

+ Treffen in Kasan: BRICS-Staaten wollen eigenes Zahlungssystem

+ AUF1-Recherche ergibt: Bundesländer wissen nicht, ob Identitätstäuschung bei Migranten strafrechtlich verfolgt wird

+ Demokratie-Simulation: Das muss die FPÖ jetzt tun!

+ Globalistische Entvölkerungsagenda? Bevölkerung in Ukraine um 10 Millionen geschrumpft

+ Sechsjähriger verprügelt Lehrerin: AUF1 hat nachgefragt – kein Einzelfall!

Quelle: AUF1