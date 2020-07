"Die jungen Diplomaten" in 3sat: Schweizer Fernsehreihe blickt hinter die Kulissen der Diplomatie

Im Frühjahr 2017 beginnen Samira, Cristina, Jonas, Jean-Baptiste und Alexander ihre Ausbildung zur Diplomatin oder zum Diplomaten. Wer sind diese fünf jungen Menschen, die sich dieser Ausbildung stellen? Warum haben sie sich für eine Diplomatenlaufbahn entschieden?

Die fünfteilige Schweizer Fernsehreihe "Die jungen Diplomaten" begleitet sie von Montag, 6., bis Freitag, 10. Juli 2020, jeweils um 19.20 Uhr in 3sat, während ihrer Ausbildung, dem "Concours diplomatique". Die Reihe blickt hinter die Kulissen der Welt der Diplomatie und zeigt, wie die jungen Anwärterinnen und Anwärter die professionellen und persönlichen Herausforderungen meistern.

Zur zweijährigen Ausbildung gehört unter anderem ein 15 Monate dauerndes Praktikum in einer Schweizer Botschaft: Praktische Arbeit, das Verfassen von Berichten, die Vorbereitung von Empfängen, die Begleitung von hochrangigen Persönlichkeiten und das Zusammentreffen mit Vertreterinnen und Vertretern anderer Staaten gehören zum Alltag des Diplomatendaseins. Und: Diplomaten im Ausland müssen alle vier Jahre in ein anderes Land wechseln, was auch für bestehende Partnerschaften eine besondere Herausforderung darstellt. Die Reihe "Die jungen Diplomaten" erzählt von Politik und Diplomatie sowie von den Ängsten und Hoffnungen der Anwärter.

Übersicht über die fünfteilige Reihe "Die jungen Diplomaten":

Montag, 6. Juli 2020, 19.20 Uhr Die jungen Diplomaten (1/5) 1. Salatblätter und andere Hürden auf diplomatischem Parkett



Dienstag, 7. Juli 2020, 19.20 Uhr Die jungen Diplomaten (2/5) 2. Ein Prinz im Lift und andere Geheimnisse der Diplomatie



Mittwoch, 8. Juli 2020, 19.20 Uhr Die jungen Diplomaten (3/5) 3. Familienglück und neues Leben in fremden Kulturen



Donnerstag, 9. Juli 2020, 19.20 Uhr Die jungen Diplomaten (4/5) 4. Schweizer Botschaften und die hohe Schule der Diplomatie



Freitag, 10. Juli 2020, 19.20 Uhr Die jungen Diplomaten (5/5) 5. Bundesräte und die große Schlussprüfung

