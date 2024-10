Vorarlberg schreitet zur Urne: Was bedeutet das für die Regierungsbildung?

Die ausstehende Regierungsbildung hat das politische Österreich in dieser Woche intensiv beschäftigt. Wie ist der aktuelle Stand und welchen Einfluss könnten die Landtagswahlen in Vorarlberg am kommenden Sonntag haben? Darüber informiert AUF1-Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer in seinem Kommentar.

