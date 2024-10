Nachrichten AUF1 vom 29. Oktober 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Tödliche Corona-Impfung – Selbst Pharmariese Pfizer warnt jetzt vor der Spritze

+ Beate Bahner: Pharma-Regime soll durchgezogen werden – auch ohne Pandemievertrag!

+ Wolfgang Wodarg: Corona-Aufarbeitung wird nicht erfolgen – wir müssen uns darum kümmern!

+ Aus der Haft in den Wahlkampf? Trumps Chefstratege aus der Haft entlassen

+ Trump-Wahlkampf zeigt: Freie Medien gewinnen gegen Systemmedien

+ Telegram-Zensur – AUF1 baut vor

+ Beim Thema Frieden gibt es Streit – Alles nur Show von Wagenknecht?

+ Bald Krieg am Kaspischen Meer? – Iran lanciert massive Vorwürfe gegen Aserbaidschan

+ Friedensaktivist Braun: Lösung für das Pulverfass Naher Osten nur auf Basis kollektiver Sicherheit

+ Schon 55.000 Österreicher fordern: Tritt zurück, Van der Bellen!

+ Bitterkalter Frost statt Hitzeschock: Friert die Nordsee schon nächstes Jahr zu?

+ Kornelia Kirchweger: So steigt der Druck auf Impf-Kritiker in Japan

+ Die Spur des Geldes – Campact spendete fast 240.000 Euro für Anti-AfD-Wahlkampf

+ Nach Festnahme wegen Wahlbetruges – Freie Sachsen erheben Vorwürfe gegen Polizei

Quelle: AUF1