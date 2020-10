3sat zeigt Doku "Placebo - Der Arzt in mir"

In der Arzneiforschung wird die Wirksamkeit von Medikamenten mit einer Vergleichsgruppe gemessen, die eine Pille ohne Wirkstoff erhält: ein Placebo. Die moderne Forschung hat längst herausgefunden, dass die Verabreichung einer solchen Pille durch Medizinerinnen Mediziner durchaus wirksam sein kann. 3sat zeigt die Dokumentation "Placebo - Der Arzt in mir" von Kurt Langbein am Mittwoch, 14. Oktober 2020, um 20.15 Uhr in Erstausstrahlung.

"Unser Gehirn macht aus Worten Chemie", sagt Placebo-Forscher Professor Fabrizio Benedetti. Und er beweist das mit seinen Studien: Testpersonen in 3500 Metern Höhe sind ohne Sauerstoffzufuhr demnach genauso leistungsfähig und genauso wenig höhenkrank wie solche, die Sauerstoff erhalten - sie müssen nur auch eine Maske umgehängt und die Information bekommen, dass sie jetzt Sauerstoff atmen. Schon der Glaube an die Wirkung einer Therapie ist wirksam. In einer anderen Studie wurden 120 Patienten mit Kniearthrose operiert. Arthrose beeinflusst die Knorpel und schmerzt, deshalb gilt das Entfernen der Gewebs- und Knorpelteilchen als wirksame Therapie. Die Hälfte der Patientinnen und Patienten erhielten allerdings nur oberflächliche Schnitte auf der Haut. Schließlich wurden die kleinen Wunden bei beiden Gruppen vernäht. Nach zwei Jahren waren 90 Prozent in beiden Gruppen mit der Operation zufrieden. Professor Edzard Ernst, berühmter Kritiker von alternativen Heilmethoden, hat in einer großen Studie belegt, wie wirksam sogar Wunder- oder Geistheiler sein können: "Der Placebo-Effekt ist so groß, dass in dieser Studie einige Patienten aus dem Rollstuhl aufgestanden sind, weil sie geglaubt haben, sie würden geheilt." Die moderne Neurophysiologie hat herausgefunden, wie die Überzeugung das Hirn anleitet und die Körperfunktionen steuert. Können die eigenen Gefühle beeinflusst werden und damit auch das Immunsystem? Ist zu lernen, das Immunsystem zu stärken? Kurt Langbein fand klare Antworten. Quelle: 3sat (ots)