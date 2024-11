Nachrichten AUF1 vom 05. November 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Tausende Impftote: Trotz persönlicher Haftung – Niemand bei RKI & PEI erhob Einspruch

+ Terrorgruppe oder konstruierte Gefahr? – Das wissen wir wirklich über die „Sächsischen Separatisten“

+ Noch mehr Arbeitsmigration nach Österreich – Das sagen FPÖ und Gewerkschaft

+ Kornelia Kirchweger: „Ob Trump oder Harris – keiner wird Vorteile für Europa bringen“

+ Journalist Patrik Baab: „Trump würde Ukrainekrieg europäisieren“

+ US-Analyst Greer: „Zensur würde unter Kamala Harris massiv zunehmen“

+ Blamage für Verfassungsschutz – Sachsen-Anhalt weiß nichts von russischer „Doppelgängerkampagne“

+ Wahlmanipulation in Moldau – So dreist wurden Oppositionsanhänger an der Abstimmung gehindert

+ Geheime Überwachung – So verschleiert die Ampel Massenbeobachtung durch Verfassungsschutz

Quelle: AUF1