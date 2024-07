Nachrichten AUF1 vom 22. Juli 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Die Spur des Geldes führt zu Soros – Diese Milliardäre unterstützen Kamala Harris

+ COMPACT-Verbot: Untersuchungsausschuss angekündigt – Deshalb droht Faeser jetzt sogar Knast

+ Österreichs Neutralität in Gefahr gebracht? So offen ätzen die NEOS jetzt gegen die Grünen

+ Nicht einmal Maaßen glaubt daran: Werteunion gibt Landtagseinzug verloren

+ Autor Oliver Janich: „Je weiter es nach unten geht, desto weniger wissen die Leute Bescheid“

+ Menschenversuche für Pharmaindustrie – Lauterbach will riskante Herzmedikamente für unsere Kinder

+ Neue Schock-Studie zeigt: 30 Millionen mehr Tote durch Corona-Maßnahmen und Impfungen

+ Wieder politischer Gefangener in Bautzen: Friedensaktivist Dennis DuVall in Haft

+ Noch müssen wir es nicht essen, aber... – Laborfleisch bald in britischen Supermärkten

+ Wer finanziert diese Partei, die uns den transhumanistischen Traum verspricht?

+ Streit in Ghana: Weltbank will LGBTQ-Ideologie – doch Präsident weigert sich

Quelle: AUF1