Nachrichten AUF1 vom 07. Januar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Innenpolitik-Krimi in Österreich: Neuwahlen oder FPÖ-geführte Regierung?

+ Nach Regierungsauftrag: Jetzt spricht Kickl

+ Nach Monaten im Knast: Kommt Soldat und Impfrebell Alexander Bittner jetzt endlich frei?

+ Impfkonzern Moderna unter Druck: Verheimlichte der Pharmariese einen tödlichen Menschenversuch?

+ Vereint gegen den Atomtod: Rechte und Linke demonstrieren gemeinsam in Thüringen

+ Kriegsvorbereitung: Kostenexplosion bei neuer deutscher Überschallrakete

+ Kerzen auf Soldatenfriedhof Halbe: Teilnehmer empört über Umgang mit unseren Toten

+ Die Akte Trudeau: Der Fall eines globalistischen Musterschülers

+ Wirtschaftsexperte Eike Hamer: Was tun gegen Wohlstandsentzug durch Sabotage-Politik?

+ Frankreich verliert einen Patrioten: Jean-Marie Le Pen ist verstorben

Quelle: AUF1