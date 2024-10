Nachrichten AUF1 vom 30. Oktober 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Facebook löscht AUF1 – Auch dieser Angriff kann die Medienrevolution nicht stoppen

+ Unliebsame Konkurrenz: Kampagne gegen AUF1 geht weiter – FPÖ ortet Angriff auf Pressefreiheit

+ Ungarischer Außenminister Szijjártó: Keine Meinungsfreiheit in EU!

+ Propaganda für Regimechange in Ungarn – So viel Geld fließt aus Österreichs Umweltministerium

+ „Agenda 2030 der WHO“: 500 neue Impfungen in nächsten 5 Jahren!

+ Mediziner Gunter Frank zu Covid-Injektionen: „Bis zu 40.000 Tote durch Gen-Therapie in Deutschland“

+ „Fesseln und Spritze geben“: Impf-Einpeitscher Szekeres erhält Wiener Ehrenring – das sind die Reaktionen

+ Will SPÖ Mitgliedschaft des Amok-Killers vertuschen? Pressesprecher verweigert AUF1 die Auskunft

+ Wahlbeobachter Neuhoff: Im Georgien droht ein Umsturzszenario wie auf dem Maidan

+ Dokument der Schande – Hier fordert das BSW Pandemieplanung und Masseneinwanderung

+ Hand in Hand für das Establishment – Guardian und Wikipedia starten Hetzkampagne gegen Trump

+ Bloggerin Naomi Seibt: „US-Medien müssen gestehen, dass Trump höchstwahrscheinlich gewinnt“

+ Bluttat in Brandenburg – Hätte der Messerstecher von Neuruppin längst abgeschoben werden müssen?

+ Bedrohliche Pläne – Bachheimer: Nun wollen die BRICS-Staaten WHO bei Pandemien unterstützen

Quelle: AUF1