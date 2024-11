Nachrichten AUF1 vom 20. November 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Sabotierte Datenkabel: Deutschland bleibt bei Ermittlungen außen vor

+ Mobilmachung an der Heimatfront: Der Krieg ist Teil des großen Planes

+ Philip Hopf: Selbst wenn USA sich zurückziehen – Deutsche Regierung will Ukraine-Krieg

+ Skandal-Urteil: Mut-Richter Dettmar bleibt verurteilt

+ Neues Pharma-Geschäft: Kommen nun Allergietests für Kinder – ganz ohne Anlass?

+ Geheimdienst-Schnüffelei: Verfassungsschutz fragt Daten kritischer Webseiten ab

+ Neue Entwicklung im Ballweg-Prozess: Anklage verstrickt sich in Widersprüche

+ Österreich braucht eine Alternative zum Great Reset

+ Deutsche danken Orbán vor Fußballspiel in Budapest

+ Österreich: So viel Steuergeld verschwenden die Grünen für LGBTQ-Propaganda

+ Kinder im Visier von Porno und Transideologie – Es geht um Kontrolle in einer Diktatur

Quelle: AUF1