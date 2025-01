A-WEF Michael Spitzbart: Mit Impfungen kann man an allen Menschen verdienen

„Man könnte mit so viel weniger Geld auskommen, wenn man an die Ursache geht und nicht das Symptom behandelt“, sagt der Arzt Dr. Michael Spitzbart beim ersten Alternativ-WEF in Prag. Die gängige medizinische Praxis sehe allerdings so aus, dass ein Symptom möglichst lange mit einem Medikament behandelt werde. Das sei die „Cashcow“ der Medizin. Impfungen seien für die Pharma-Industrie von noch größerem Vorteil, denn mit diesen könne man an allen Menschen verdienen, so Dr. Spitzbart.

