Remigration und Souveränität: Diese Konkurrenz sollte die AfD nicht übersehen

Am vergangenen Wochenende starteten die Parteien in Deutschland nun auch offiziell in den Wahlkampf. Bereits am Sonntag hingen die ersten Plakate. Gleichzeitig hielten AfD, SPD und das Bündnis Sahra Wagenknecht ihre Parteitage ab. Überraschungen gab es dabei nicht, aber durchaus interessante Details. So wurde über das Treffen der SPD in den Systemmedien auffallend wenig berichtet. Beobachter vermuten darin einen Versuch, die Sozialdemokraten zugunsten der Grünen zu schwächen. Inhaltlich sorgten vor allem die Reden der AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel und der Co-Vorsitzenden des BSW, Amira Mohamed Ali, für einige Erkenntnisse – meint jedenfalls Martin Müller-Mertens in Berlin.

Wie Remigration konkret funktionieren könnte, das erklärt Aktivist Martin Sellner im Aufreger-Buch „Remigration – Ein Vorschlag“ ( https://www.auf1.shop/products/remigration ). Quelle: AUF1