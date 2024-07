Nur deshalb kein Zwang zur Spritze? Corona-Beamte fürchteten Volksaufstand bei Impfpflicht

Ende 2021 herrschte in der Bundesregierung offenbar Angst vor Aufständen – vor allem bei einer Impfpflicht. Auch diese brisante Information fand AUF1 in den Protokollen des Corona-Krisenstabes. Besonders die „Spaziergänge“, also die unangemeldeten Demonstrationen ab Herbst 2021, alarmierten die Spitzenbeamten in Berlin deutlich stärker, als bislang angenommen.

